Німеччина

Молодий американець повернеться до рідного штату.

Атакуючий півзахисник Кейден Кларк покине РБ Лейпциг, так і не зігравши за нього жодного разу, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

20-річний американець, який на правах оренди перебуває у данському Вендсюсселі, взимку перейде до клубу МЛС Міннесота Юнайтед. Деталі угоди наразі невідомі.

Кларк приєднався до Лейпцига у липні 2021 року. До цього він виступав за інший РБ, нью-йоркський, куди потім двічі був відправлений в оренду.

Портал transfermarkt оцінює півзахисника у 2 мільйони євро.