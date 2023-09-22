Німеччина

Крайнім клубом нідерландця був ПСВ.

Майнц підписав колишнього вінгера збірної Нідерландів Анвара Ель-Газі. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований на два роки. Нідерландець був підписаний як вільний агент. У новому клубі гравець буде виступати під 34-м номером.

У минулому сезоні Ель-Газі у складі ПСВ відіграв 32 матчі, забив десять голів та віддав три результативні передачі. Також на його рахунку дві гри у складі збірної Нідерландів.