Німеччина

Нідерландець дуже мало грає у цьому сезоні.

У минулому сезоні центральний захисник Баварії Маттейс де Лігт був ключовим гравцем на полі у складі "ротен". Все змінилося кардинальним чином починаючи з нового сезону 2023/24. Головний тренер чемпіона Німеччини Томас Тухель, наразі віддає перевагу парі Кім — Упамекано.

Як повідомляє Mundo Deportivo, Тухелю не подобається стиль гри Де Лігта. Тренер вважає, що у нідерландця дуже горизонтальна гра і в той же час мало вертикалі, коли суперник здійснює прессинг.

Маттейс де Лігт приєднався до Баварії влітку 2022 року перейшовши з туринського Ювентуса за 67 млн. євро + 10 млн. євро у якості різноманітних бонусів. Його контракт діє до літа 2027 року. Зарплата голландця складає 12 млн. євро на сезон. Трансфермаркт оцінює 24-річного гравця у 75 млн. євро.

У цьому сезоні нідерландський центральний захисник у складі Баварії зіграв лише 85 хвилин у п'яти матчах.