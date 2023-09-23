Німеччина

36 років 145 днів — вік легендарного італійського центрбека на момент його першого матчу в чемпіонаті Німеччині.

У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги берлінський Уніон на власному полі зустрівся з Гоффенгаймом.

У цьому протистоянні свій дебют у чемпіонаті Німеччини у віці 36 років та 145 днів здійснив досвідчений центральний захисник Уніона Леонардо Бонуччі.

Таким чином, ексгравець національної збірної Італії став другим найстаршим польовим гравцем, який дебютував у німецькій Бундеслізі.

Старше за Бонуччі був тільки Карстен Лінке, який у серпні 2002 року провів перший матч у рамках Бундесліги за Ганновер у віці 36 років 326 днів.

Відзначимо, що на 21-ій хвилині матчу проти Гоффенгайма Леонардо Бонуччі невдало зіграв у підкаті у власному штрафному майданчику, через що його команда у підсумку пропустила гол після реалізованого пенальті у виконанні Андрея Крамарича.