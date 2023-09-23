Завершився матч чемпіонату Німеччини.
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23 вересня 2023, 21:50
У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги Вердер на своєму полі приймав Кельн.
Господарі зуміли здолати гостей із мінімальною різницею голів.
Вердер – Кельн 2:1
Голи: Борре 38, Нджинма 67 – Зельке 31.
Вердер: Павленка – Піпер, Штарк, Велькович – Вайзер, Шмід (Кейта, 90+2), Лінен (Грос, 80), Стаге, Деман – Борре (Нджинма, 66), Дукш (Вольтемаде, 80).
Кельн: Швебе – Шмітц, Гюберс, Шабо, Пакярада – Гусейнбашич (Тіггес, 75), Кайнц – Любичич (Адамян, 83), Вальдшмідт (Аліду, 66), Майна (Даунс, 83) – Зельке.
Попередження: Вайзер, Велькович — Аліду.