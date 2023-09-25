Німеччина

"Джмелі" не проти продати німецького молодого форварда.

Молодий нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко незабаром може зміни клубну прописку. Про це повідомляє BILD.

За інформацією джерела, "джмелі" готові продати 18-річного німця камерунського походження, незважаючи на те, що у січні 2023 року з ним було продовжено контракт до літа 2026 року.

Відзначається, що у Дортмунді незадоволені грою Мукоко, тому готові розглянути пропозиції щодо нього. 30-40 мільйонів євро можуть стати тією сумою, яка переконає дортмундців відпустити гравця.

У цьому сезоні Юссуфа Мукоко провів за "джмелів" п'ять матчів у всіх турнірах (61 хвилина), у яких він забив один гол у поєдинку проти Шотт Майнц з четвертого дивізіону Німеччини.