Досвідчений центрбек після завершення кар'єри футболіста хоче стати тренером.
Леонардо Бонуччі, getty images
29 вересня 2023, 11:30
Колишній центральний захисник збірної Італії, Ювентуса та Мілана Леонардо Бонуччі, який зараз захищає кольори берлінського Уніона, підтвердив, що поточний сезон може стати останнім в його професійній кар'єрі футболіста.
"У мене було два варіанти для продовження кар'єри. Перший — це Лаціо, а другий — Уніон. Наприкінці серпня вирішив обрати Німеччину. Бачив перші два матчі Бундесліги та був дуже радий приїхати сюди через атмосферу, уболівальників, команду. Потім поговорив з тренером.
Вирішив переїхати сюди, щоб провести, можливо, останній сезон в кар’єрі. Я грав 20 років в Італії, вважаю це рішення дуже важливим, бо моя кар’єра підходить до завершення. У подальшому хочу бути тренером", — цитує слова Бонуччі Tutto Juve.
У поточному сезоні Леонардо Бонуччі провів два матчі за Уніон у всіх турнірах, у яких він результативними діями не відзначився.