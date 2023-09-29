Колишній центральний захисник збірної Італії, Ювентуса та Мілана Леонардо Бонуччі, який зараз захищає кольори берлінського Уніона, підтвердив, що поточний сезон може стати останнім в його професійній кар'єрі футболіста.

"У мене було два варіанти для продовження кар'єри. Перший — це Лаціо, а другий — Уніон. Наприкінці серпня вирішив обрати Німеччину. Бачив перші два матчі Бундесліги та був дуже радий приїхати сюди через атмосферу, уболівальників, команду. Потім поговорив з тренером.

Вирішив переїхати сюди, щоб провести, можливо, останній сезон в кар’єрі. Я грав 20 років в Італії, вважаю це рішення дуже важливим, бо моя кар’єра підходить до завершення. У подальшому хочу бути тренером", — цитує слова Бонуччі Tutto Juve.

У поточному сезоні Леонардо Бонуччі провів два матчі за Уніон у всіх турнірах, у яких він результативними діями не відзначився.