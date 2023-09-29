Німеччина

Досвідчений центрбек після завершення кар'єри футболіста хоче стати тренером.

Колишній центральний захисник збірної Італії, Ювентуса та Мілана Леонардо Бонуччі, який зараз захищає кольори берлінського Уніона, підтвердив, що поточний сезон може стати останнім в його професійній кар'єрі футболіста.

"У мене було два варіанти для продовження кар'єри. Перший — це Лаціо, а другий — Уніон. Наприкінці серпня вирішив обрати Німеччину. Бачив перші два матчі Бундесліги та був дуже радий приїхати сюди через атмосферу, уболівальників, команду. Потім поговорив з тренером.

Вирішив переїхати сюди, щоб провести, можливо, останній сезон в кар’єрі. Я грав 20 років в Італії, вважаю це рішення дуже важливим, бо моя кар’єра підходить до завершення. У подальшому хочу бути тренером", — цитує слова Бонуччі Tutto Juve.

У поточному сезоні Леонардо Бонуччі провів два матчі за Уніон у всіх турнірах, у яких він результативними діями не відзначився.