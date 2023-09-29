Німеччина

У клубі незадоволені німецьким функціонером.

Німецький клуб на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення Макса Еберля з посади спортивного директора. Його місце займе Роувен Шредер.

У заяві зазначається, що до такого рішення "привела відсутність прихильності до клубу". Звільнення не пов'язане зі спортивними результатами. Лейпциг подякуав Максу Еберлю та побажав йому "всього найкращого у майбутньому".

Німець працював у Лейпцигу з січня 2023 року, а до цього 23 роки у Боруссії з Менхенгладбаху.