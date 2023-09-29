Англійський півзахисник міг опинитися у Мюнхені.
Деклан Райс, Getty Images
29 вересня 2023, 20:07
Мюнхенська Баварія могла підписати англійського півзахисника Деклана Райса, але встановила інші пріоритети, заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine президент клубу Герберт Гайнер.
За словами Гайнера, Баварія відмовилась від підписання 24-річного опорника, тому що мала враховувати свої фінансові можливості.
"Те, що залишається, так це клуб. Тому потрібно приймати рішення в інтересах клубу", — підкреслив президент мюнхенців.
Нагадаємо, влітку Деклан Райс приєднався до лондонського Арсеналу. Вест Гем отримав за нього понад 115 мільйонів євро.