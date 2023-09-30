Німеччина

18-річний французький вінгер був трансферною ціллю багатьох європейських грандів у 2022 році.

Юний вінгер мюнхенської Баварії Матіс Тель підтвердив інформацію про те, що замість німецького гранда він міг опинитися в мадридському Реалі.

"Реал Мадрид чи Баварія? Це правда, що багато клубів хотіли мене підписати в 2022 році. Це правда.

Але я був зосереджений лише на Баварії, іншого шансу не було, тому що я цінував їхній проєкт і людей, які стоять за ним", — цитує слова Теля журналіст Фабріціо Романо з посиланням на CARRÉ.

Нагадаємо, Матіс Тель перейшов з Ренна до Баварії влітку 2022 року за 20 мільйонів євро. З того моменту він провів за "червоних" 36 матчів у всіх турнірах (836 хвилин), в яких він забив 11 голів та віддав 1 асист.