Німеччина

Німецький центрбек може перейти до мюнхенського клубу на правах вільного агента.

Центральний захисник Жером Боатенг, який наразі перебуває в статусі вільного агента через завершення контракту з Ліоном, найближчим часом може повернутися до мюнхенської Баварії.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 35-річний німець має приступити до тренувань з командою Томаса Тухеля вже у неділю, першого жовтня.

За інформацією джерела, Боатенг дав "зелене світло" на повернення до Баварії, при цьому поки що невідомо, чи підпише він контракт на шість місяців чи до кінця поточного сезону.

За словами журналіста Фабріціо Романо, угода щодо переходу Жерома Боатенга до мюнхенської Баварії на правах вільного агента перебуває на завершальній стадії.

У минулому сезоні німецький центрбек провів за Ліон всього 430 хвилин у восьми матчах французької Ліги 1.