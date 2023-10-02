Німеччина

Швейцарець дав свій коментар.

Граніт Джака пояснив своє рішення перейти до Баєра.

"Писали, що я повертаюся до Німеччини через свою дружину. Це неправда. Вона була дуже щасливою в Лондоні, як і я.

Я прийняв це рішення самостійно як футболіст та спортсмен. Я перейшов у топ-клуб Німеччини, який має план і який хоче чогось досягти", — наводить слова Джаки Neue Zürcher Zeitung.

Нагадаємо, що влітку Джака перейшов до Баєра з Арсеналу за 25 мільйонів євро.