Німеччина

Німецький футболіст поки не збирається завершувати кар'єру.

мюнхенської Баварії Ян-Крістіан Дрезен висловився щодо перспектив у клубі нападника команди Томаса Мюллера. Його слова наводить твіттер Виконавчий директорвисловився щодо перспектив у клубі нападника команди. Його слова наводить твіттер Bayern & Germany

"Не знаю, чи хоче Мюллер грати до 67 років. Ми не відчуваємо ніякого тиску. Усі розуміють, наскільки Томас є важливим для колективу. Подивимося, що станеться. Ми маємо всі підстави вважати, що він буде з нами ще довгий час", — сказав німецький функціонер.

Сьогодні, у рамках восьмого туру німецької Бундесліги, Баварія на Альянц Арені буде приймати Фрайбург. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.