Німеччина

Легенда.

Томас Мюллер вийшов на поле у матчі сьомого туру німецької Бундесліги між Баварією та Фрайбургом (3:0). Тепер на рахунку 34-річного футболіста "ротен" 322 виграні матчі у 448 іграх загалом у німецькому чемпіонаті.

Таким чином він повторив рекорд Бундесліги з виграних матчів, який до цього належав його одноклубнику Мануелю Ноєру. Про це повідомляє твіттер OptaFranz.

У цьому сезоні легенда Баварії зіграла за клуб вісім матчів, в яких відмітився трьома гольовими передачами.