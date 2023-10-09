Легенда.
Ноєр та Мюллер, Getty Images
09 жовтня 2023, 21:16
Томас Мюллер вийшов на поле у матчі сьомого туру німецької Бундесліги між Баварією та Фрайбургом (3:0). Тепер на рахунку 34-річного футболіста "ротен" 322 виграні матчі у 448 іграх загалом у німецькому чемпіонаті.
Таким чином він повторив рекорд Бундесліги з виграних матчів, який до цього належав його одноклубнику Мануелю Ноєру. Про це повідомляє твіттер OptaFranz.
У цьому сезоні легенда Баварії зіграла за клуб вісім матчів, в яких відмітився трьома гольовими передачами.