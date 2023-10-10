Німеччина

Німецький вінгер також щасливий у Мюнхені.

Невдовзі між Баварією та правим вінгером Лероєм Сане можуть розпочатися переговори щодо продовження контракту, повідомив журналіст Фабріціо Романо.

У клубі задоволені 27-річним німцем як на полі, так і поза ним. Тому оновлення угоди з гравцем є одним з головних пріоритетів мюнхенців. Сане також щасливий у Баварії.

Продовження контракту вінгера буде проходити через переговори. Розмова між клубом та гравцем має розпочатися найближчим часом.

У цьому сезоні Сане провів вже 11 матчів за Баварію у всіх турнірах, відзначившись 7 голами. Портал transfermarkt оцінює його у 65 мільйонів євро.