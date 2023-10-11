Німеччина

Клуб не повідомив, скільки може пропустити француз.

Сканування показало, що французький центральний захисник Баварії Дайо Упамекано травмувався під час матчу проти Фрайбурга у неділю, 8 жовтня, повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу.

Гравець отримав травму лівого підколінного сухожилля. Хоча б приблизний час відновлення 24-річного захисника клубом поки що не названо.

А от інший центральний захисник мюнхенців зробив ще один крок на шляху до одужання. 24-річний нідерландець Маттейс де Лігт, який останнім часом боровся з проблемою з коліном, у вівторок, 10 жовтня, знову почав вибігати на поле.