Українець привернув увагу з боку багатьох європейських клубів.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, GETTY IMAGES
12 жовтня 2023, 16:41
Віктор Циганков привернув увагу Баварії, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, перехід може відбутися наступного літа, якщо Серж Гнабрі або Лерой Сане покинуть склад чемпіонів Німеччини. Очікується, що у листопаді скаути Баварії відвідають один із домашніх матчів Жирони, щоб наживо подивитися на 25-річного українця.
Також інтерес до Віктора виявляють Інтер, Лаціо, Брайтон, Вулвергемптон, Галатасарай та Фенербахче.
Цього сезону Циганков провів 8 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 1 гол і 1 асист.