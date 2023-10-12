Німеччина

Українець привернув увагу з боку багатьох європейських клубів.

Віктор Циганков привернув увагу Баварії, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, перехід може відбутися наступного літа, якщо Серж Гнабрі або Лерой Сане покинуть склад чемпіонів Німеччини. Очікується, що у листопаді скаути Баварії відвідають один із домашніх матчів Жирони, щоб наживо подивитися на 25-річного українця.

Також інтерес до Віктора виявляють Інтер, Лаціо, Брайтон, Вулвергемптон, Галатасарай та Фенербахче.

Цього сезону Циганков провів 8 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 1 гол і 1 асист.