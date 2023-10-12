Німеччина

"Ротен" в пошуку підсилення складу.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Англії Калвін Філліпс може перейти до Баварії в найближче трансферне вікно. Про це повідомляє твіттер журналіста Крістіана Фалька.

Як зазначає джерело, англієць розглядається "рекордмайстер" як одна з головних цілей на зимове трансферне вікно.

Діючий контракт Філліпса з Ман Сіті розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

У цьому сезоні півзахисник зіграв за свій клуб 167 хвилин, не відзначившись результативними діями.