"Ротен" в пошуку підсилення складу.
Келвін Філліпс, Getty Images
12 жовтня 2023, 17:53
Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Англії Калвін Філліпс може перейти до Баварії в найближче трансферне вікно. Про це повідомляє твіттер журналіста Крістіана Фалька.
Як зазначає джерело, англієць розглядається "рекордмайстер" як одна з головних цілей на зимове трансферне вікно.
Діючий контракт Філліпса з Ман Сіті розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.
У цьому сезоні півзахисник зіграв за свій клуб 167 хвилин, не відзначившись результативними діями.