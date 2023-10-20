Господарі виявилися сильнішими.
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20 жовтня 2023, 23:30
У матчі восьмого туру, дортмундська Боруссія приймала бременський Вердер.
На 68-й хвилині зустрічи рахунок у матчі відкрив вінгер Боруссії Юліан Брандт. До кінця матчу обидві команди більше не забивали.
Боруссія Дортмунд — Вердер 1:0
Голи: Брандт 68
Боруссія Дортмунд: Кобель — Вольф (Бенсебаїні 62), Шлоттербек, Гуммельс, Рюерсон — Джан, Нмеча, Брандт, Ройс (Рейна 62), Мален(Забітцер 76) — Фюллькруг (Алле 77)
Вердер: Цеттерер — Юнг (Борре 87), Вельковіч, Фрідль — Стаге, Вайзер, Біттенкурт (Лінен 68), Шмід (Вольтемаде 81), Деман — Дукш, Ковнацкі (Нджинма 68)
Попередження: Нмеча 44 — Біттенкeрт 61, Стаге 75, Велькович 83