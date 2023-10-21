Німеччина

Легенда "чорно-жовтих".

20 жовтня, центральний захисник Боруссії Дортмунд Матс Гуммельс взяв участь у переможному для його команди матчі восьмого туру Бундесліги проти бременського Вердера (1:0).

Як зазначає офіційний сайт дортмундців, ця гра стала для футболіста 349-ю у футболці "чорно-жовтих" у німецький Бундеслізі, за цим показником він зрівнявся з колишнім воротарем команди Романом Вайденфеллером.

Таким чином, попереду залишився лише легендарний Міхаель Цорк. В його активі 463 матчі за дортмундську Боруссію.