Німеччина

Ще навіть не половина сезону, а вже мінус один трофей, який міг би виграти Гаррі Кейн.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини ми стали свідками справжньої сенсації за участю мюнхенської Баварії, якій протистояв скромний Саарбрюкен із третього дивізіону країни.

Вже на 16-ій хвилині Томас Мюллер вивів "червоних" уперед, і здавалося б, ніщо не зможе завадити сьогодні колективу Томаса Тухеля пройти далі, але ще до перерви господарям поля вдалося повернути рівновагу в рахунку завдяки Зонтгаймеру.

У другій половині зустрічі Баварії ніяк не вдавалося реалізувати бодай один момент, за що у підсумку чинний чемпіон Німеччини поплатився на фактично останніх секундах зустрічі, коли Марсель Гаус відправив мюнхенців у глухий нокаут і подарував Саарбрюкену сенсаційну перепустку до 1/8 фіналу Кубка Німеччини.

Саарбрюкен — Баварія 2:1

Голи: Зонтгаймер, 45+1, Гаус, 90+6 — Мюллер, 16