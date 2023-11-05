Німеччина

Завершився ще один поєдинок 10-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках десятого туру німецької Бундесліги Вольфсбург примав бременський Вердер на Фольксваген Арені.

Відкрити рахунок у матчі вдалося саме гостям, і сталося це досить швидко. Вперед їх вивів Дукш. Вольфсбург зумів відповісти на цей гол ще у першому таймі — відзначився Черни.

У другій половині зустрічі господарям поля вдалося вийти вперед, але майже одразу Вердер відповів своїм результативним ударом. У підсумку, виявити сильнішого команди так і не змогли.

Вольфсбург — Вердер 2:2

Голи: Черни, 37, Паредес, 59 — Дукш, 7, Борре, 65

Попередження: Лакруа, 6, Паредес, 66, Вінд, 80 — Біттенкурт, 64

Вилучення: Лакруа, 88 (друга жовта картка)

Вольфсбург: Перван — Лакруа, Борно (Козза, 75), Цезігєр — Маєр, Сванберг (Арнольд, 57), Вранкс, Меле (Баку, 84) — Паредес (Камінські, 84), Вінд, Черни (Томаш, 57)

Вердер: Цеттерер — Велькович, Фрідль, Юнг — Вайзер, Стаге, Деман — Шмід, Біттенкурт (Лінен, 75) — Борре (Вольтемаде, 90+2), Дукш (Нжинма, 87)

Зазначимо, що сьогодні, 5 листопада, у рамках 10-го туру чемпіонату Німеччини відбудеться ще один поєдинок — Гайденгайм прийматиме Штутгарт.