Німеччина

На рахунку нідерландця 61 такий результативний удар.

Нідерландський центральний нападник Гоффенгайма Ваут Веггорст забиває у Бундеслізі лише з меж штрафного майданчика, повідомляє OptaFranz.

Нещодавно, у матчах проти Штутгарта та Баєра, 31-річний гравець відзначився 60-м і 61-м результативними ударами за час своїх виступів у Бундеслізі. Ці голи стали для нього першими з моменту переходу у Гоффенгайм на правах оренди з англійського Бернлі.

Інші свої 59 голів у чемпіонаті Німеччини Веггорст забив за Вольфсбург. Проте, всі ці взяття воріт об'єднані одним фактом — нідерландець відзначався лише з меж штрафного майданчика.

OptaFranz пише, що від початку збору детальних даних у сезоні 2004/05 жоден інший гравець не відзначався у турнірі стільки разів, жодного разу не забивши з-за меж штрафного.