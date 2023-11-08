Німеччина

Серед номінантів опинилися одразу троє гравців мюнхенської Баварії.

Визначилися шестеро кандидатів на звання гравця жовтня у німецькій Бундеслізі, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Серед номінантів опинилися наступні гравці:

- Гаррі Кейн (Баварія) / (Фрайбург, Майнц, Дармштадт), 4 голи + 2 асисти;

- Джеремі Фрімпонг (Баєр) / (Кельн, Вольфсбург, Фрайбург), 2 голи + 2 асисти;

- Лерой Сане (Баварія) / (Фрайбург, Майнц, Дармштадт), 3 голи + 2 асисти;

- Кінгслі Коман (Баварія) / (Фрайбург, Майнц, Дармштадт), 3 голи + 1 асист;

- Флоріан Вірц (Баєр) / (Кельн, Вольфсбург, Фрайбург), 1 гол + 2 асисти;

- Лої Опенда (РБ Лейпциг) / (Бохум, Дармштадт, Кельн), 4 голи.

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, що аналогічні відзнаки за серпень та вересень залишили за собою Віктор Боніфас (Баєр) і Серу Гірассі (Штутгарт).