Німеччина

Відчутна втрата для команди Тухеля.

У матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів між Баварією та Галатасараєм (2:1), травму отримав півзахисник німецького клубу Джамал Мусіала.

Як повідомляє соцмережа Х німецького журналіста Патрика Штрассера, 20-річний німець отримав пошкодження м'язів задньої поверхні стегна та вибув на термін від двох до чотирьох тижнів.

Цього сезону Джамал Мусіала зіграв за Баварію 14 матчів, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.