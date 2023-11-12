Німеччина

Завершився передостанній поєдинок 11-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках одинадцятого туру німецької Бундесліги бременський Вердер приймав франкфуртський Айнтрахт на Везерштадіоні.

Господарі поля встигли відкрити рахунок у першій половині поєдинку завдяки реалізованому Дукшем пенальті. На початку другого тайму перевагу Вердера подвоїв Борре.

Айнтрахту вдалося перехопити ініціативу та скористатись власними моментами у наступні півгодини. Спочатку відставання скоротив Скірі, а потім Смолчич зрівняв рахунок. Його гол виявився останнім у поєдинку.

Вердер — Айнтрахт (Франкфурт) 2:2

Голи: Дукш, 45+2 (пен.), Борре, 50 — Скірі, 65, Смолчич, 75

Попередження: Юнг, 47 — Шаїбі, 25, Макс, 37, Кнауфф, 45+1

Вердер: Цеттерер — Велькович, Фрідль, Юнг — Вайзер, Стаге, Деман — Шмід, Біттенкурт (Лінен, 66) — Борре (Нжинма, 82), Дукш

Айнтрахт (Франкфурт): Трапп — Тута, Смолчич, Пачо — Бута (Діна-Ебімбе, 46), Ларссон, Скірі, Макс (Нкунку, 56) — Шаїбі (Гьотце, 46), Кнауфф (Гауге, 64) — Мармуш