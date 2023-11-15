Німеччина

Керманич очікує більшої відданості від гравця.

Німецький лівий вінгер дортмундської Боруссії Карім Адеємі відмовився від виклику до збірної Німеччини U-21, повідомляє видання BILD.

Нападник виправдав свою відмову тим, що хотів би залишитися у Дортмунді та справити враження на головного тренера Едіна Терзича, щоб отримати більше ігрового часу. У німецькому Футбольному союзі прийняли позицію 21-річного гравця, а от головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн був незадоволений його рішенням.

Повідомляється, що Нагельсманн вимагає від своїх гравців повної відданості німецькому Футбольному союзі. Будь-хто, хто є частиною національної команди, має сприймати це як честь і максимально викладатися на полі, незалежно від того, основна це збірна, чи молодіжна.

За даними BILD, ця відмова може у майбутньому коштувати Адеємі участі у домашньому чемпіонаті Європи.