Німеччина

Захисник Реала думками лише в своєму поточному клубі.

Центральний захисник мадридського Реала Давід Алаба відповів на питання щодо того, чи розглядає він варіант із можливим поверненням до мюнхенської Баварії, за яку він тривалий час виступав до свого переходу в стан "вершкових" влітку 2021 року на правах вільного агента.

"Повернення до Баварії? Я не думаю настільки далеко про майбутнє. Я почуваюся дуже комфортно в Мадриді. Мені подобається Реал Мадрид, і я маю дуже чіткі цілі. Зараз мої думки тільки тут", — цитує слова Давіда Алаби журналіст Фабріціо Романо.

Поточний контракт Давіда Алаби з мадридським Реалом спливає влітку 2026 року.

У цьому сезоні 31-річний австрієць провів у футболці "вершкових" 12 поєдинків, у яких він відзначився одним асистом та двома попередженнями.