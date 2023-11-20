Захисник Реала думками лише в своєму поточному клубі.
Давід Алаба, getty images
20 листопада 2023, 18:49
Центральний захисник мадридського Реала Давід Алаба відповів на питання щодо того, чи розглядає він варіант із можливим поверненням до мюнхенської Баварії, за яку він тривалий час виступав до свого переходу в стан "вершкових" влітку 2021 року на правах вільного агента.
"Повернення до Баварії? Я не думаю настільки далеко про майбутнє. Я почуваюся дуже комфортно в Мадриді. Мені подобається Реал Мадрид, і я маю дуже чіткі цілі. Зараз мої думки тільки тут", — цитує слова Давіда Алаби журналіст Фабріціо Романо.
Поточний контракт Давіда Алаби з мадридським Реалом спливає влітку 2026 року.
У цьому сезоні 31-річний австрієць провів у футболці "вершкових" 12 поєдинків, у яких він відзначився одним асистом та двома попередженнями.