Мюнхенський клуб має намір зберегти своїх ветеранів.
ТОМАС МЮЛЛЕР, GETTY IMAGES
20 листопада 2023, 18:59
Баварія планує продовжити контракти Томаса Мюллера та Мануеля Ноєра, повідомляє журналіст Георг Хольцнер.
За його інформацією, після завершення першої половини сезону мюнхенський клуб проведе переговори з футболістами. Це може статися на початку 2024 року.
Зазначимо, що контракти Ноєра та Мюллера завершуються 30 липня 2024 року.
Нагадаємо, що Ноєр грає за Баварію з 2011 року, а Мюллер є вихованцем клубу.