Німеччина

Мюнхенський клуб має намір зберегти своїх ветеранів.

Баварія планує продовжити контракти Томаса Мюллера та Мануеля Ноєра, повідомляє журналіст Георг Хольцнер.

За його інформацією, після завершення першої половини сезону мюнхенський клуб проведе переговори з футболістами. Це може статися на початку 2024 року.

Зазначимо, що контракти Ноєра та Мюллера завершуються 30 липня 2024 року.

Нагадаємо, що Ноєр грає за Баварію з 2011 року, а Мюллер є вихованцем клубу.