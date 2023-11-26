Німеччина

Яскрава перемога дортмундців.

У рамках 12-го туру німецької Бундесліги, дортмундська Боруссія на своєму полі здобула вольову перемогу над однойменним клубом із Менхенгладбаху з рахунком 4:2, поступаючись по ходу зустрічі 0:2. Головний тренер "чорно-жовтих" Едін Терзич висловився з приводу переможної гри його команди.

"Цього сезону з нами точно не буде нудно. Початок матчу нам представлявся зовсім іншим. Після того як рахунок став 0:2, команда проявила дух, віру, енергію, заслуживши на величезну похвалу. Загалом ми провели чудовий матч.

Звичайно, нам пішло на користь те, що ми швидко відігралися. Найкращий відрізок для нас вдався у перші 15 хвилин другого тайму, але ми не змогли збільшити рахунок.