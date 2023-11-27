Футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини.
РОНАЛЬД АРАУХО, GETTY IMAGES
27 листопада 2023, 22:25
Баварія проявляє інтерес до захисника Барселони Рональда Араухо, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, мюнхенський клуб спостерігає за уругвайцем понад два роки. Крім того, у трансфері Араухо зацікавлений тренер Баварії Томас Тухель.
Проте можливість трансферу мала. Каталонці хочуть продовжити контракт із Рональдом.
Цього сезону Араухо провів 8 матчів у Ла Лізі: на його рахунку один гол.