Німеччина

Футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини.

Баварія проявляє інтерес до захисника Барселони Рональда Араухо, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, мюнхенський клуб спостерігає за уругвайцем понад два роки. Крім того, у трансфері Араухо зацікавлений тренер Баварії Томас Тухель.

Проте можливість трансферу мала. Каталонці хочуть продовжити контракт із Рональдом.

Цього сезону Араухо провів 8 матчів у Ла Лізі: на його рахунку один гол.