Німеччина

Мюнхенці оновили угоди одразу з двома своїми голкіперами.

Німецькі голкіпери Мануель Ноєр і Свен Ульрайх продовжили свої контракти з мюнхенською Баварією, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

Оновлені угоди 37-річного Ноєра і 35-річного Ульрайха розраховані до кінця червня 2025 року.

У цьому сезоні капітан мюнхенців Ноєр вже взяв участь у 6 матчах Баварії у всіх турнірах, пропустивши 5 голів і тричі залишивши свої ворота "сухими".

На рахунку Ульрайха 12 матчів у всіх турнірах цього сезону. Він 15 разів дозволяв суперникам відзначитися і теж тричі завершував поєдинки без пропущених.