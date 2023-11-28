Мюнхенці оновили угоди одразу з двома своїми голкіперами.
Мануель Ноєр і Свен Ульрайх, фото Баварія
28 листопада 2023, 17:52
Німецькі голкіпери Мануель Ноєр і Свен Ульрайх продовжили свої контракти з мюнхенською Баварією, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.
Оновлені угоди 37-річного Ноєра і 35-річного Ульрайха розраховані до кінця червня 2025 року.
У цьому сезоні капітан мюнхенців Ноєр вже взяв участь у 6 матчах Баварії у всіх турнірах, пропустивши 5 голів і тричі залишивши свої ворота "сухими".
На рахунку Ульрайха 12 матчів у всіх турнірах цього сезону. Він 15 разів дозволяв суперникам відзначитися і теж тричі завершував поєдинки без пропущених.