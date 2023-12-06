Німеччина

Цьогорічний дебютант збірної Іспанії отримав шанс на карколомний стрибок у кар’єрі.

Іспанський фланговий нападник Браян Сарагоса нині переживає найбільш успішний рік у своїй нетривалій професійній кар’єрі.

22-річний виконавець у цьому сезоні своїми виступами забезпечив собі право на дебют в складі національної збірної та привернув до себе увагу чималої кількості європейських клубів.

Але в ситуації, коли на обрії з’являється гранд накшталт мюнхенської Баварії, двічі над продажем футболіста в Гранаді не роздумували.

Сторони домовились про 15 млн євро, і Сарагоса вже пройшов перший етап медичних тестів перед підписанням контракту.

Але поточний сезон Браян завершуватиме все одно в Ла Лізі, проте вже в якості орендованого Гранадою гравця.

Угода з Баварією триватиме до 2028 року.

У поточному сезоні іспанець у 14 матчах забив п’ять голів, два з яких у ворота Барселони, та віддав дві гольові передачі.