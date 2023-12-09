Німеччина

Німецький фахівець хоче бачити захисника у своїй команді.

Баварія хоче підписати захисника Барселони Рональда Араухо, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, учора головний тренер мюнхенців Томас Тухель зідзвонювався з Араухо. Тухель дав зрозуміти, що хоче отримати захисника терміново незалежно від вартості.

Баварія готова заплатити "величезну суму за трансфер". Угода буде складною, все залежить від гравця.

Цього сезону Араухо провів 9 матчів за Барселону у всіх турнірах: на його рахунку один гол.