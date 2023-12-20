Німеччина

Німецький клуб потребує підсилення атакуючої ланки.

Берлінський Уніон хоче підписати нового нападника у січні, повідомляє журналіст Крістофер Міхель.

Одним із кандидатів на підсилення Уніона є центральний нападник Порту Тоні Мартінес. Контракт 26-річного іспанця з "драконами" розрахований до кінця червня 2027 року, але наразі він має замало ігрового часу, тож може змінити клубну прописку.

Порту може віддати гравця в оренду як із правом викупу, так і без нього. Портал transfermarkt оцінює нападника у 7 мільйонів євро.

У цьому сезоні Мартінес взяв участь у 12 матчах Порту у всіх турнірах, провівши на полі 327 хвилин. Протягом цього часу він відзначився двома голами.