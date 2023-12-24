Легендарний голкіпер дуже високо оцінює нинішнього гравця Баварії.
Томас Мюллер, Getty Images
24 грудня 2023, 19:11
Легендарний голкіпер Баварії Зепп Маєр поділився думкою про нападника мюнхенців Томаса Мюллера, передає портал SPORT1.
Маєр заявив, що Томас Мюллер є Ґердом Мюллером сучасності. Він додав, що Ґерд пишався б тим, що Томас нещодавно продовжив контракт із мюнхенцями.
"Він просто легенда Баварії, хороший хлопець і дійсно хороший гравець. Його професіоналізм, автентічність і почуття гумору є тим, що робить його унікальним", — зазначив Маєр.
Томас Мюллер має дуже непогані шанси обійти легендарного голкіпера за кількістю матчів за Баварію у всіх турнірах. Зараз у нападника 685 поєдинків, тоді як у Маєра їх 706.
"Це станеться, і він гідний наступник. Бажаю йому цього від щирого серця. Він цього заслуговує", — додав Зепп Маєр.