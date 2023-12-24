Німеччина

Легендарний голкіпер дуже високо оцінює нинішнього гравця Баварії.

Легендарний голкіпер Баварії Зепп Маєр поділився думкою про нападника мюнхенців Томаса Мюллера, передає портал SPORT1.

Маєр заявив, що Томас Мюллер є Ґердом Мюллером сучасності. Він додав, що Ґерд пишався б тим, що Томас нещодавно продовжив контракт із мюнхенцями.

"Він просто легенда Баварії, хороший хлопець і дійсно хороший гравець. Його професіоналізм, автентічність і почуття гумору є тим, що робить його унікальним", — зазначив Маєр.

Томас Мюллер має дуже непогані шанси обійти легендарного голкіпера за кількістю матчів за Баварію у всіх турнірах. Зараз у нападника 685 поєдинків, тоді як у Маєра їх 706.

"Це станеться, і він гідний наступник. Бажаю йому цього від щирого серця. Він цього заслуговує", — додав Зепп Маєр.