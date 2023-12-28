Німеччина

Німцю подобається грати разом з Гаррі.

Вінгер мюнхенської Баварії Лерой Сане поділився враженнями від гри в одній команді з нападником Гаррі Кейном. Його слова наводить офіційний сайт "рекордмайстер".

"Я дуже швидко зрозумів, що з Гаррі ми добре підходимо один одному. Я мав таке відчуття перед нашою першою грою. Я уважно стежив за його кар'єрою, а також грав проти нього в АПЛ.

Протягом багатьох років Кейн був одним з найкращих дев'ятих номерів у світі, маючи неймовірне розуміння гри. Він точно знає, що змушує мене працювати. І навпаки. Мені також подобаються його людські якості поза полем", — сказав Сане.

Цього сезону, Гаррі Кейн зіграв за Баварію 22 матчі, забив 25 голів та віддав 8 гольових передач. В свою чергу, Лерой Сане у футболці "ротен" за цей час провів 24 зустрічі, забивши дев'ять голів та віддавши стільки ж результативних передач.