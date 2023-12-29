Німеччина

Повернення легенд.

Легенди дортмундської Боруссії Нурі Шахін та Свен Бендер увійшли до тренерського штабу головного тренера Едіна Терзича. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу

Обидва фахівці підписали угоди, розраховані до 30 червня 2025 року та приєднаються до клубу першого січня.

До цього призначення, 35-річний Шахін очолював турецький футбольний клуб Антальяспор, а 34-річний Бендер був помічником головного тренера у юнацькій збірній Німеччини до 17 років.

Турок та німець разом ставали чемпіонами Німеччини у 2011 році в якості футболістів "бджіл". Також вони разом з Боруссією вигравали Кубок Німеччини у 2017 році.

На даний момент дотмундці знаходяться на п'ятому рядку німецької Бундесліги, набравши 27 пунктів після 16 турів.