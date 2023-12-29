Повернення легенд.
Шахін та Бендер, Getty Images
29 грудня 2023, 21:48
Легенди дортмундської Боруссії Нурі Шахін та Свен Бендер увійшли до тренерського штабу головного тренера Едіна Терзича. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу
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Обидва фахівці підписали угоди, розраховані до 30 червня 2025 року та приєднаються до клубу першого січня.
До цього призначення, 35-річний Шахін очолював турецький футбольний клуб Антальяспор, а 34-річний Бендер був помічником головного тренера у юнацькій збірній Німеччини до 17 років.
Турок та німець разом ставали чемпіонами Німеччини у 2011 році в якості футболістів "бджіл". Також вони разом з Боруссією вигравали Кубок Німеччини у 2017 році.
На даний момент дотмундці знаходяться на п'ятому рядку німецької Бундесліги, набравши 27 пунктів після 16 турів.