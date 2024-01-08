Німеччина

64-річний футбольний функціонер не продовжуватиме свій контракт.

Генеральний директор дортмундської Борусії Ганс-Йоахім Ватцке вирішив залишити свою посаду в 2025 році. Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Цю новину також підтвердили у таборі "джмелів" через спеціальне оголошення для фондових бірж.

"Я більше не продовжуватиму свій контракт. Я піду з керівництва восени наступного року", — цитує слова Ватцке Sky Sport Germany.

Зазначимо, що Ватцке також є віце-президентом Німецького футбольного союзу (DFB) і головою наглядової ради Німецької футбольної ліги (DFL).