Німеччина

"Кайзеру" було 78 років.

У віці 78 років помер легендарний німецький футболіст та тренер Франц Беккенбауер.

Колишній капітан мюнхенської Баварії та збірної Німеччини чотири рази вигравав чемпіонат Німеччини та тричі ставав володарем Кубка європейських чемпіонів. У складі "бундестім" здобував перемогу на чемпіонаті Європи-1972 та чемпіонаті світу-1974.

Також "Кайзер" двічі ставав володарем "Золотого м'яча".

В якості головного тренера вигравав чемпіонат світу 1990 року разом зі збірною Німеччиною.

В подальшому обіймав посаду президента Баварії та віце-президента ФІФА.

Загалом відіграв 582 матчі у футболці "рекордмайстер", забивши 74 голи та віддавши 75 результативних передач. У складі збірної Німеччини провів 103 зустрічі та забив 14 м'ячів.