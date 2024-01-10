Німеччина

Шведський клуб хоче отримати більше грошей за свого гравця.

Центральний нападник АІКа Джона Кусі-Асаре серйозно зацікавив Баварію, яка вже зробила першу пропозицію щодо гравця.

Мюнхенці запропонували за 16-річного шведа 4 мільйони євро. Клуб із Сольни хоче отримати на 2 млн більше.

Повідомляється, що до боротьби за підписання Кусі-Асаре можуть приєднатися ще деякі клуби, зокрема ПСВ і Брюгге.

У цьому сезоні нападник дебютував за АІК у чемпіонаті Швеції. Загалом, він встиг взяти участь у 4 матчах турніру, але не відзначився результативними діями протягом отриманих 62 хвилин ігрового часу.