Німеччина

Емре провів солідний футбольний рік.

Капітана дортмундської Боруссії Емре Джана визнано найкращим гравцем збірної Німеччини у 2023 році. Про це повідомляє Федерація футболу Німеччини.

30-річний півзахисник минулого року провів шість матчів за національну команду своєї країни. Джан став найкращим гравцем збірної Німеччини, набравши 64.6% голосів вболівальників.

Друге місце посів його одноклубник Ніклас Фюлькруг, який у 2023-му році забив сім голів у десяти матчах за збірну (11,7%), замкнув трійку Джамал Мусіала з мюнхенської Баварії (9,4%).