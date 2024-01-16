Німеччина

Футболіст пошкодився на тренуванні.

Маттейс де Лігт зазнав травми на тренуванні Баварії, повідомив офіційний сайт мюнхенської команди.

"Де Лігт отримав травму лівого коліна під час тренувального збору в Португалії.

Це було виявлено в результаті МРТ-обстеження, проведеного на місці медичного відділу Баварії.

Тому центральний захисник змушений зробити перерву у тренуваннях", – повідомили у мюнхенському клубі.

У поточному сезоні де Лігт провів 9 матчів у Бундеслізі та забив один гол.