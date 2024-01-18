Німеччина

Складний трансфер.

Мюнхенська Баварія "поклала око" на півзахисника ПСЖ Хаві Сімонса, який цього сезону виступає за Лейпциг на правах оренди. Таку інформацію надає Bayern & Germany.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб може зробити пропозицію про купівлю 20-річного вінгера вже наступного літа. РБ Лейпциг, в свою чергу, має намір домовитися з ПСЖ про продовження оренди до кінця сезону-2024/2025. Сам гравець та французький клуб ще не ухвалили рішення щодо майбутнього футболіста.

Контракт гравця з парижанами розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1.5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

У поточному сезоні, Хаві Сімонс провів за РБ Лейпциг 26 матчів, у яких відзначився шістьма голами та дев'ятьма результативними передачами.