Німеччина

Ексгравець дортмундської Боруссії повісив бутси на цвях.

Правий захисник Кайзерслаутерна Ерік Дурм прийняв рішення завершити свою кар'єру, повідомляє офіційний сайт клубу другої Бундесліги.

Кайзерслаутерн і 31-річний німець погодилися розірвати угоду. У цьому сезоні він встиг взяти участь у 6 матчах клубу у всіх турнірах.

На рахунку Дурма майже 100 поєдинків за дортмундську Боруссію, у системі якої він провів шість років (2012-2018).

Захисник став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини у 2014 році, виграв Лігу Європи-2021/22 із франкфуртським Айнтрахтом, а також допоміг Боруссії Д здобути Кубок Німеччини у сезоні-2016/17 і два поспіль Суперкубка країни у сезонах-2013/14 і 2014/15.

Гравець зазначив, що причиною завершення кар'єри стали легкі травми та проблеми зі здоров'ям, які завадили йому допомогти Кайзерслаутерну настільки, наскільки йому хотілося б.

Вихованець Саарбрюкена, окрім вже згаданих вище клубів, також виступав за Майнц і Гаддерсфілд.