Німеччина

Хабі Алонсо наступний?

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що розраховував відпрацювати свій контракт до кінця. Цитує німця офіційний сайт клубу.

"За цей час я жодного разу не сумнівався. Коли я підписував контракт, я не сумнівався, що ми будемо разом до 2026-го року. Але я виявився не нескінченним — і настав час змін", — сказав німецький фахівець.

Юргена Клопп працює на Енфілд Роуд з жовтня 2015 року. Під його керівництвом Ліверпуль вигравав чемпіонат Англії (сезон-2019/2020), Кубок Англії (сезон-2021/2022), Кубок англійської ліги (сезон-2021/2022), Суперкубок Англії (сезон-2018/2019, 2022/2023), Лігу чемпіонів (сезон 2018/2019), Суперкубок УЄФА (сезон-2019/2020) та Клубний чемпіонат світу (сезон-2019/2020).