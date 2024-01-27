Завершився матч чемпіонату Німеччини.
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27 січня 2024, 21:25
У рамках дев'ятнадцятого туру німецької Бундесліги Баєр на своєму полі приймав Боруссію Менхенгладбах.
Господарі та гості зіграли внічию, при цьому, глядачі так і не побачили забитих голів.
Баєр – Боруссія М 0:0
Баєр: Коварж – Станішич, Андріх, Інкап’є – Фрімпонг, Джака, Амірі (Телла, 68), Грімальдо – Гофманн (Гложек, 84), Вірц – Шік
Боруссія М: Ніколас — Ельведі, Фрідріх, Скаллі — Онора (Лайнер, 70), Вайгль, Нойгаус (Фукуда, 79), Коне (Крамер, 79), Нетц — Гак (Райтц, 62), Сьєбатшо (Нгуму, 79)
Попередження: Джака 47, Шик 66, Станішич 74 — Вайгль 81.