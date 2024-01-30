Німеччина

Футболіст може пропустити тривалий проміжок часу.

Травма півзахисника Баварії Йосуа Кімміха виявилася серйознішою, ніж очікувалося.

Кімміх впав на плече у переможному матчі проти Уніона (1:0). Пошкодження не було серйозним, тому в Баварії розраховували, що Кімміх пропустить лише матч проти Аугсбурга.

Bild припускає, що гравець ризикує пропустити не тільки майбутній матч проти гладбахської Боруссії, але також зустріч із Баєром у Бундеслізі та гру з Лаціо у Лізі чемпіонів.

У поточному сезоні Кімміх провів 23 матчі: на його рахунку 1 гол та 6 асистів.