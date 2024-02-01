Німеччина

Команда відчайдушно потребує забитих м’ячів для виходу із скрутного становища.

Берлінський Уніон долучився до божевілля заключного дня зимового трансферного вікна для більшості провідних європейських футбольних країн.

"Залізні" в першій половині сезону в чемпіонаті забили всього 18 голів за 18 зіграних матчів, тож вище за 15 сходинку в турнірній таблиці стрибнути не мали можливості.

Саме тому увагу Уніона звернув на себе 23-річний форвард із нідерландського ПСВ Йорбе Вертессен, який може закрити будь-яку позицію по всьому фронту атаки.

П’ять голів та дві гольові передачі за 29 матчів у поточній кампанії — за ці показники німецький клуб заплатив близько 5 млн євро.

Натомість футболісту запропонували контракт до 2028 року.

У новому клубі Вертессен гратиме під 14 номером на футболці.