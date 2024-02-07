Німеччина

Молодий турок також грає на позиції атакуючого півзахисника.

Центральний нападник Нюрнберга Джан Узун зацікавив ще два клуби поза Німеччиною, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними Плеттенберга, до боротьби за 18-річного турка приєдналися Інтер і Ньюкасл. Боруссія (Дортмунд) і Айнтрахт (Франкфурт) досі зацікавлені у ньому.

Повідомляється, що в угоді Узуна з клубом другої Бундесліги немає клаусули на літо 2024 року ані для іноземних команд, ані для німецьких. Контракт Узуна з Нюрнбергом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює гравця у 8 мільйонів євро.

У поточному сезоні турок вже взяв участь у 20 матчах Нюрнберга у всіх турнірах, відзначившись 13 голами і 3 асистами.