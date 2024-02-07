Молодий турок також грає на позиції атакуючого півзахисника.
Джан Узун, Getty Images
07 лютого 2024, 16:21
Центральний нападник Нюрнберга Джан Узун зацікавив ще два клуби поза Німеччиною, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
За даними Плеттенберга, до боротьби за 18-річного турка приєдналися Інтер і Ньюкасл. Боруссія (Дортмунд) і Айнтрахт (Франкфурт) досі зацікавлені у ньому.
Повідомляється, що в угоді Узуна з клубом другої Бундесліги немає клаусули на літо 2024 року ані для іноземних команд, ані для німецьких. Контракт Узуна з Нюрнбергом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює гравця у 8 мільйонів євро.
У поточному сезоні турок вже взяв участь у 20 матчах Нюрнберга у всіх турнірах, відзначившись 13 голами і 3 асистами.